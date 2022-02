I prezzi di farine e mais alle stelle, gravi ripercussioni per l’agroalimentare pugliese

Gli effetti della guerra in Ucraina, sono ricaduti immediatamente sui mercati. Quelli azionari, con il rialzo del petrolio che va ad incidere sui trasporti già ampiamente vessati dal rincaro dei carburanti, e sui mercati alimentari, i cui effetti si traducono in un rialzo del mais, che segno un +3,5 percento, del grano tenero con un + 2,5 percento e della soia con + 1,5 percento. Tutte materie prime esportare dall’Ucraina verso i Paesi europei e non solo. I rialzi, a poche ore dall’inizio delle ostilità nell’est Europa, stanno già condizionando la Borsa merci di Bologna, punto di riferimento per le contrattazioni nazionali delle materie prime agricole. Tradotto in soldoni, il grano tenero, utilizzato per la produzione di pane, biscotti e farine in generale, costerà fino a 8 euro in più a tonnellata, il mais utilizzato per i mangimi è quotato 10 euro in più a tonnellata, così come la soia. Le importazioni italiane di grano tenero riguardano il 64 percento del fabbisogno nazionale. Ma da qualche giorno con lo stop degli scambi commerciali, nel proto di Bari non stanno arrivando le navi cariche di grano e mais. Questo significa un grande rischio per l’agroalimentare pugliese e per il suo export e per gli allevatori che avranno difficoltà per l’alimentazione dei loro animali. Sono dati che devono far riflettere sulle ricadute che la guerra tra Russia e Ucraina avranno anche nel nostro Paese. Nel frattempo in diverse città italiane ci sono state manifestazioni a favore della pace. Tra le grandi città anche in quella di Bari che ha visto la partecipazione dei sindaci pugliesi e tra questi anche il primo cittadino di Giovinazzo.