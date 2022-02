Affidato agli «Angeli della Vita» il nuovo taxi sociale

Un mezzo nuovo per la mobilità garantita, munito di una pedana per sollevare e far salire a bordo più agevolmente anche persone in carrozzina. È stato affidato ieri mattina all’associazione «Angeli della vita onlus» nel corso di una breve cerimonia che si è svolta davanti al comune. Ed è proprio il Comune di Giovinazzo, che da anni collabora con la PMG, ideatrice del progetto sulla mobilità garantita, che ha voluto affidare, per il decimo anno consecutivo, all’associazione il mezzo per il trasporto di persone fragili e con disabilità per le loro diverse esigenze. Un servizio gratuito per gli utenti, «che non si è fermato neanche durante il periodo più duro della pandemia», come ha detto la presidente degli «Angeli», Maria Antonietta Lo Giudice. Il mezzo è stato acquistato grazie all’intervento di aziende sostenitrici, una decina, donato al Comune che lo ha poi affidato all’associazione di volontariato. Perché, in questi casi, sono proprio i privati a poter fare la differenza, mostrando la loro comprensione e vicinanza a quanti vivono con problemi che per le persone sane possono sembrare minimi, ma per chi è affetto da patologie importanti o ha difficoltà e disabilità, possono sembrare insormontabili. E proprio pensando a questi ultimi che gli «Angeli della vita» mettono a disposizione anche un loro operatore disponibile a trasporto verso qualsiasi destinazione. «Non chiediamo la benedizione per il nuovo mezzo – ha affermato la Lo Giudice rivolgendosi a don Pietro, parroco di San Domenico chiamato per una sua benedizione – ma per coloro che saliranno sull’auto. Perché migliorino o guariscano dalle loro patologie».