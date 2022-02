Covid: in Puglia 3.315 nuovi casi e 17 decessi

Il tasso del contagio da Covid in Puglia rimane alto, oggi è poco meno del 13 percento, ma il numero complessivo dei contagiati è in continua discesa. Sono 3.315 i nuovi casi rilevati dai 25.782 test somministrati nelle ultime 24 ore con le singole province che riportano di 861 contagi nell’area metropolitana di Bari, 270 nella Bat, 280 nel brindisino, 546 nel foggiano, 896 nel leccese e 411 nel tarantino. Inoltre si registrano 38 casi di residenti fuori regione e 13 la cui provincia di residenza non è nota. Rimane alto il numero dei decessi, sono 17 quelli registrati nelle ultime ore, per contro rimane stabile, con piccole variazioni la situazione negli ospedali. Si contano 624 ricoverati nei reparti ordinari (-50) e 39, come ieri, in terapia intensiva. In quest’ultimo caso la maggior parte degli assistiti risulta essere non vaccinata. Da diversi giorni continua a essere sempre sopra 4mila il numero che giornalmente risulta guarita dal Covid. Nell’ultima giornata gli immunizzati sono 4.735.