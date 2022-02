La curva del Covid arretra costantemente da sei settimane

È sotto quota 100 il numero dei contagiati dal Covid 19 nella settimana tra il 14 e il 20 febbraio. Dodici casi in meno rispetto alla settimana precedente. Il dato conferma l’arretramento del virus, la cui circolazione in tutta la provincia di Bari è in diminuzione da 6 settimane consecutive. E con un tasso settimanale che è arretrato di 17 punti percentuali. Con i suoi 99 casi segnalati, Giovinazzo si conferma essere la meno colpita dal coronavirus tra le città limitrofe, così come si conferma essere tra le città con il più alto numero percentuale di vaccinati. La quasi totalità della popolazione residente, il 92 percento, ha ricevuto anche la terza dose del vaccino. Pari a 13.232 terze dosi somministrate su una popolazione vaccinabile di 17.646 persone.