Covid: in Puglia meno di 3.500 casi e 7 decessi

Solo la provincia di Lecce continua a registrare un numero di contagi superiore alle mille unità. In tutte le altre provincie i numeri appaiono in regresso, così come è in calo il numero complessivo dei nuovi positivi. Sono infatti 3.473 i casi registrati oggi secondo il bollettino regionale, su 28.234 test somministrati. Per un tasso che da ieri si mantiene costantemente al 12 percento. Nella provincia di Bari i nuovi contagiati sono 855, nella Bat 249, in provincia di Brindisi 317, nel foggiano 521, nel leccese 1.019, nel tarantino 447. Ci sono poi 21 casi riferiti a residenti fuori regione e 8 casi relativi a persone la cui provincia di residenza non è nota. Il bollettino regionale riporta ancora di 7 decessi. Scende il numero dei ricoverati in ospedale: nelle aree non critiche sono assistiti 674 pazienti (-15 rispetto a ieri) e 39 in terapia intensiva (-5). È sempre sopra quota 4mila, 4.392 per l’esattezza, il numero dei guariti nelle ultime 24 ore.