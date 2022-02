Si rinnova la collaborazione tra Comune e Angeli della vita per il trasporto sociale

Sarà consegnato questa mattina il nuovo taxi sociale. Il mezzo sarà affidato dal Comune di Giovinazzo all’associazione «Angeli della vita onlus» che da 10 anni svolge il servizio di persone con patologie o disabilità verso i centri di cura, siano essi ospedali, cliniche o studi medici. L’automezzo è concesso in comodato d’uso da PMG Italia ed è stato acquistato grazie all’intervento di aziende e sponsor giovinazzesi, che credono in un progetto che ha come obiettivo quello di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale. Sono più di 500 le persone che annualmente usufruiscono del taxi sociale, servizio che è gratuito e che permette anche di giungere agevolmente, a chi ne ha bisogno, il posto di lavoro o i centri sportivi, oltre che, come già detto, centri medici, centri diurni e altro. La collaborazione tra il Comune e la PMG nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato, nell’ambito della legge quadro 328/2000, che prevede la realizzazione di sistemi integrati di intervento e servizi sociali, attraverso l’accompagnamento e il trasporto sociale. L’innalzamento dell’età media e i ritmi frenetici della vita delle famiglie, rendono sempre più necessario individuare strumenti per migliorare la fruizione dei servizi a favore dei portatori di disabilità e persone fragili in genere. Il taxi sociale, appunto, è uno di questi strumenti. In tale ottica il Comune e l’associazione «Angeli della vita» hanno voluto rinnovare il progetto di mobilità garantita per l’alto valore etico e sociale, capace di mobilitare le migliori risorse della comunità. L’associazione mette a disposizione il numero di telefono 3479174204 per il trasporto sociale casa/lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie e cure mediche, diritti e doveri civili. Il nuovo mezzo sarà presentato questa mattina alle 11 in piazza Vittorio Emanuele.