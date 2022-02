Autotrasportatori in agitazione, rallentamenti sulle principali arterie stradali

Forse per i prossimi giorni dovremo abituarci a vedere fila di camion procedere a passo d’uomo per protestare contro il caro gasolio. Per quel rialzo dei prezzi che sta mettendo in ginocchio l’intero settore. Già da un paio di giorni lungo la 16 bis gli autotrasportatori hanno messo in campo la loro protesta che potrebbe culminare con uno sciopero, non sappiamo se a oltranza, fermare la circolazione delle merci con gravi ripercussioni su tutta la popolazione.

E a complicare la situazione per oggi è previsto uno sciopero dei trasporti. Treni e autobus potrebbero fermarsi garantendo comunque la circolazione nelle ore di punta.