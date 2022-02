Torna la «2hands»: ripulirà il lungomare di levante

L’associazione «2hands Giovinazzo» torna sulla costa per l’ennesima operazione di pulizia, la prima del 2022, delle spiagge e della costa giovinazzese. L’intervento programmato si svolgerà domenica prossima e il campo d’azione individuato è quello del lungomare di Levante. I volontari si incontreranno nella piazzetta del Gatto Verde alle 10,30, per poi dividersi in gruppi per evitare assembramenti, e agire in diversi punti del lungomare. Per partecipare è necessario registrarsi a https://www.eventbrite.it/e/30-cleanup-lungomare-di-levante-tickets-275749031777