Covid: poco più di 3.600 i nuovi contagi, 9 i decessi

Il tasso rimane stabile, oggi con il 12, 4 percento si avverte una leggera flessione, così come è in flessione il numero dei nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore, che sono 3.652, emersi dai 29.393 test lavorati. La flessione è su tutte le provincie pugliesi a cominciare da quella di Bari che registra 932 nuovi positivi, la Bat 272, la provincia di Brindisi 322, la Capitanata 589, la provincia di Lecce 1.065 e quella di Taranto 443. Ci sono ancora 20 casi riferiti a residenti fuori e 9 casi la cui provincia di residenza non è nota. Scende anche il numero dei decessi, sono 9 quelli censiti nelle ultime ore, e scende anche il numero dei ricoverati. Il bollettino quotidiano della regione ne riporta 689 assistiti nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-19), e nelle terapie intensive 44 (-4). Sono 4.432 i guariti in giornata.