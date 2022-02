Lentamente migliorano i numeri del Covid in Puglia

Il tasso di positività al Covid 19 in Puglia oggi è al 12,7 percento. Il dato emerge dai 30.064 test somministrati che hanno fatto rilevare 3.834 nuovi casi. Sull’intero territorio regionale i casi riscontrati sono 1.090 nell’area metropolitana di Bari, 269 nella Bat, 289 in provincia di Brindisi, 634 in Capitanata, 1.031 in provincia di Lecce e 474 in quella di Taranto. Altri 32 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 14 casi la provincia di residenza non è nota. Si registrano ancora 14 decessi. Scende lentamente anche il numero dei ricoverati in ospedale. Sono 708 i pazienti assistiti nei reparti ordinari (-19), e 48 in terapia intensiva (-5). A guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 4.782.