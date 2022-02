Rinviato il workshop OCTaNe del Gal Concabarese

Il workshop conclusivo del progetto OCTaNe, previsto per oggi a Bitonto nella biblioteca comunale, è stato rimandato a data da destinarsi a causa di una esigenza di profilassi appena manifestatasi. È il testo del comunicato stampa diffuso dagli organizzatori del «Gal Concabarese». Organizzato nell’ambito del programma «Interreg VA Grecia Italia 2014-2020» comprendente anche il comune di Giovinazzo, riguarda la valorizzazione territoriale in settori chiave come il turismo, la cultura, l’agroalimentare.