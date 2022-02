L’intero settore florovivaistico a rischio per il rincaro della bolletta energetica

I rincari energetici stanno mettendo a serio rischio l’intero settore florovivaistico. I rincari che arrivano al 50 percento, comprendono non solo i costi energetici e del carburante, anche le torbe, i fertilizzanti, gli imballaggi e così via. E con le serre che hanno bisogno di essere mantenute umide e con costante temperatura, è facile immaginare quanto la bolletta energetica giochi a sfavore dell’intero comparto che in provincia di Bari fa capo a Terlizzi e che comprende Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Canosa e Bisceglie. «È un crack senza precedenti per le aziende florovivaistiche – afferma la Coldiretti – Nel 2020 con il Covid abbiamo assistito a un crollo degli ordinativi a causa del blocco delle esportazioni e con milioni di fiori rimasti invenduti. Con un danno che ha superato i 200milioni di Euro, adesso i rincari energetici». Il rischio secondo l’associazione di categoria, è che i florovivaisti possano cambiare l’orientamento produttivo delle loro serre con colture che richiedono meno costi per l’energia. Ma il vero rischio è quello delle importazioni da Paesi stranieri che, come sostiene la Coldiretti, hanno fatto registrare un più 20 percento nel 2021. Il settore nel Salento rappresenta il 12,4 percento della produzione agricola, in terra di Bari il 5,8 percento. E le aziende pugliesi, sempre secondo la Coldiretti, sono mediamente più grandi della media nazionale con ben 853 aziende attive nel settore.