Covid: Risale al 15 percento il tasso di positività in Puglia

Si impenna di nuovo il tasso di positività al Covid 19 in Puglia. Sale al 15,2 percento, frutto dei 36.784 test effettuati da cui sono emersi altri 5.612 casi. Sale anche il numero dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 22. Nel dettaglio sono 1.545 i casi registrati nelle provincia di Bari, 445 nella Bat, 513 nella provincia di Brindisi, 938 in Capitanata, 1.419 in provincia di Lecce e 699 in quella di Taranto. Ancora 31 casi riferiti a residenti fuori regione e 22 la cui provincia di residenza non è nota. Nonostante il rialzo dei casi di positività continua a essere in discesa il numero degli attualmente positivi, sono 85.058 con 1.532 contagiati in meno rispetto a ieri. Grazie ai 7.122 contagiati che nelle ultime ore sono stati giudicati guariti. Non cambia di molto però la situazione negli ospedali. Nei reparti di medicina generale sono ricoverati 727 pazienti (-6 rispetto a ieri) e 53 in terapia intensiva (-3).