A Bitonto la conclusione dei lavori di OCTaNe

Migliorare l’esperienza del visitatore, che camminando per le città, dovrebbe sentirsi in una sorta di museo a cielo aperto grazie all’uso della tecnologia. È stato questo lo scopo del progetto OCTaNe, presentato nell’aprile del 2019 nell’ambito del programma di cooperazione territoriale europea «Interreg VA Grecia Italia 2014-2020». Un programma transfrontaliero dell’Unione Europea che supporta i giovani nell’attuale politiche a beneficio dei cittadini con specifici progetti a cui ha partecipato la Conca Barese di cui fanno parte i comuni di Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Palo del Colle e Terlizzi, e i partner Regione delle Isole Ionie, L’università di Bari e Ionica con i loro comitati di ricerca. Il progetto si concluderà per la prima parte domani a Bitonto con un workshop che prenderà il via alle 12. Nel corso dei lavori verrà illustrata l’azione pilota sviluppata sul territorio e sarà occasione di confronto sulla sostenibilità futura del progetto di valorizzazione territoriale come arma per sviluppare attività in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini in settori chiave come il turismo, la cultura, l’agroalimentare e le industrie culturali e creative. Le prospettive di valorizzazione e promozione del territorio, lo sviluppo del patrimonio, l’uso consapevole degli spazi, la sostenibilità futura del progetto, saranno questi i temi che il workshop affronterà. Sono previsti gli interventi dei sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, di Paolo Ponzio, Annastella Carrino, Sergio Chiaffarata, Luca Avellis (DISUM - Università degli Studi di Bari) di Giuseppe Cornacchia (Thesis Srl) e di Michelangelo De Palma (Agriplan Srl).