Covid: altri 1730 casi e 8 decessi in Puglia

La curva del Covid continua a scendere il Puglia, ma la situazione negli ospedali rimane stabile, con i posti letto occupati che sono al di sopra della media nazionale. Nella giornata odierna i nuovi casi riportati dal bollettino regionale sono 1.730, rilevati dai 19.508 test lavorati. Per un tasso che è dell’8,8 percento, Nel dettaglio i casi registrati nell’aera metropolitana di Bari sono 438, nella Bat 150, in provincia di Brindisi 123, in quella di Foggia 318, nel leccese 554 e nel tarantino 126. Ancora 16 i casi riferiti a residenti fuori regione, a cui si aggiungono 5 casi di contagiati al cui provincia di residenza non è nota. Si Contano ancora 8 decessi. Come già detto non ci sono grandi cambiamenti nei numeri di quanti sono ricoverati negli ospedali pugliesi. Sono 733 gli assistiti nei reparti ordinari (+4) e 56 in terapia intensiva (+1). Sono 1.714 le persone guarite nelle ultime 24 ore.