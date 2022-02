Partito il restyling della terza zona del cimitero

Cipressi abbattuti nella terza zona del cimitero di Giovinazzo per far posto nuove piantumazioni. L’intervento dovrebbe essere parte del restyling previsto e annunciato dall’amministrazione comunale. Non conosciamo il progetto, ma dalle voci raccolte, sembrerebbe anche che la base che ospitava la grande croce in ferro, realizzata in ricordo degli operai delle ex Afp morti, sarà divelta per fare posto a una rampa che permetterebbe un più comodo accesso ai portatori di handicap. E così nel luogo che dovrebbe rappresentare la memoria per una intera comunità, non vorremmo che un pezzo di quella memoria sia destinata a scomparire. A guardare l’albo pretorio si apprende che è stato affidato a un professionista l’incarico di verificare le condizioni fito-statiche di quegli alberi. La determina porta la data dell’11 febbraio. A pochi giorni dalla sua pubblicazione, è partito l’intervento. Ci sarà stata sicuramente una relazione circa lo stato di salute di quegli alberi, ma la stessa determina pubblicata all’albo pretorio riporta che l’abbattimento degli alberi era comunque previsto. «Rilevato che – si legge nella determina - che a causa delle forti raffiche di vento abbattutesi sul territorio comunale nelle giornate del 05 e 06 febbraio 2020, proprio nella zona oggetto d’intervento erano caduti 3 dei 14 alberi, che la circostanza aveva cagionato una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, e in considerazione dello stato vegetativo delle piante, già nel progetto esecutivo approvato è stato previsto l’abbattimento e la successiva piantumazione di nuove essenze arboree. A causa delle forti raffiche di vento le condizioni di stabilità delle piante rimanenti si è ulteriormente aggravata». Tutto già previsto, per come si legge nella determina, le intemperie sembrano aver fatto accelerare gli interventi.

Ma quello che è saltato di più agli occhi, oltre a vedere un’area sgombra da quegli alberi, è stato osservare le condizioni di lavoro degli addetti agli abbattimenti. Né caschi, né cinture di sicurezza, operai arrampicati ben oltre l’altezza delle scale. Proprio in un periodo in cui si parla e molto delle mancate misure di prevenzione degli incidenti sul lavoro. E se questi lavori sono affidati da un ente pubblico il problema diventa assai più grave. Ma si sa risparmiare sulla sicurezza può fare la differenza tra il vincere o meno una gara d’appalto al ribasso.