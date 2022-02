Sotto quota 4mila il numero dei contagiati dal Covid in Puglia

Scende sotto 4mila il numero dei nuovi positivi al Covid in Puglia. Per l’esattezza sono 3.541 i casi riscontrati dai 27.723 test lavorati, per un tasso che scende al 12,7 percento. I casi rilevati, resi noto dal bollettino odierno della regione, sono 986 nella provincia di Bari, 197 nella Bat, 306 in provincia di Brindisi, 575 in provincia di Foggia, 994 in quella di Lecce e 456 nel tarantino. Altri 20 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 9 casi la provincia di residenza non è nota. Continua la conta dei decessi, sono 7 nelle ultime ore. Scende di 1.349 il numero complessivi degli attualmente positivi al virus, sono 86.582, di cui 729 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+4), e 55 in terapia intensiva (-2). Altre 4.883 persone contagiate dal coronavirus sono risultate guarite nelle ultime 24 ore.