Altissima l’adesione dei giovinazzesi alla campagna vaccinale

Il monitoraggio settimanale della Asl Bari certifica il progressivo calo della curva del contagio nella provincia. E la tendenza è ancora in diminuzione, così come è da cinque settimane. Un po’ sull’altalena l’andamento della circolazione del virus a Giovinazzo, che nella settimana compresa tra il 7 e il 13 febbraio ha fatto segnare 111 nuovi casi. La settimana precedente i contagi erano 219, quella ancora prima 197. Comunque in netto calo negli ultimi giorni e con una incidenza che è al disotto della media provinciale. E, ancora, con un numero di casi nettamente inferiore alle città limitrofe. È ai massimi livelli la campagna vaccinale. Il 92 percento dei giovinazzesi ha ricevuto la terza dose di vaccino. Tradotto in numeri reali, significa che 13.119 abitanti hanno ricevuto la dose booster. Ferma al 95 percento la popolazione che ha ricevuto le prime due somministrazioni. Numeri altissimi che fanno di Giovinazzo la città che più ha aderito nell’area metropolitana di Bari alla campagna vaccinale.