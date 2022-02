Il Covid in Puglia è in lenta discesa

Lentamente scende la curva del Covid 19 in Puglia. Oggi i nuovi casi segnalati sono 4.244 su 32.104 test effettuati. Con il tasso che rimane al 13 percento. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi contagi sono 1.145, nella Bat 342, in provincia di Brindisi 334, in Capitanata 765, in provincia di Lecce 1.104 e nel tarantino 525. I residenti fuori regione risultati positivi al virus sono 19, per altri 10 la provincia di residenza non è nota. Ci sono purtroppo da segnalare ancora 22 decessi. Dagli ospedali le notizie ufficiali dicono che ci sono 725 pazienti ricoverati nei reparti ordinari (+3 rispetto a ieri) e 57 in terapia intensiva (-5). Sale sempre il contatore dei guariti, nelle ultime 24 ore sono 6.027, un numero che da tempo supera quotidianamente quello dei nuovi casi.