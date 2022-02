Pro Loco Giovinazzo: si va verso nuove lezioni?

«Inerzia e maleducazione». Così il presidente dell’Unpli Puglia, Rocco Lauciello, ha bollato l’atteggiamento del presidente della Pro Loco di Giovinazzo, Francesco Martini, per non aver risposto alle sollecitazioni del suo sodalizio, circa i tentativi di arrivare a una riconciliazione dell’assurda situazione che si è creata all’interno dell’associazione giovinazzese, commissariata per una serie di inadempienze tutte riscontrate. Parole che sono state pronunciate nel corso di una assemblea straordinaria dei soci, riuniti proprio per essere messi a conoscenza dell’intera vicenda. È stato proprio Lauciello a ricostruire la vicenda che ha fatto parlare molto di se. «Il commissariamento è avvenuto il 21 dicembre scorso – ha raccontato – a seguito di una segnalazione che denunciava irregolarità nella gestione. E di irregolarità, con il lavoro dei commissari ne abbiamo trovate e non poche». Forse la principale irregolarità è nella presentazione dei bilanci. «Bilanci carenti di data e non accompagnati dal verbale – ha ricordato Lauciello – per questo da considerare nulli». C’è poi il mancato versamento della quota di affiliazione all’Unpli, e tante altre violazioni dello statuto, tra cui le dimissioni di quattro membri del direttivo, che ha indotto a dichiarare decaduta l’attuale dirigenza della Pro Loco giovinazzese. Ovviamente Martini non ci sta, rimane arroccato sulle sue posizioni, tanto che ha preferito disertare l’assemblea straordinaria. «Lo statuto delle Pro Loco è la nostra guida – ha detto ancora Lauciello – il consiglio direttivo attuale dell’associazione giovinazzese ha perso i suoi poteri. Tutto deve tornare nelle mani dell’assemblea». E il fronte dei soci che auspicano a un ritorno alle regole, che come hanno sancito i commissari sono state infrante, è già al lavoro per organizzare l’assemblea generale che dovrà eleggere la nuova dirigenza.