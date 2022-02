Covid: oggi in Puglia 29 decessi e 4.269 nuovi casi

Il numero dei decessi rimane sempre alto, 29 nelle ultime 24 ore, per contro il numero complessivo dei contagiati dal Covid 19 scende sotto quota 90mila. Una discesa lenta ma costante, il numero esatto è di 89.736, così come scende il numero dei nuovi positivi che, come riporta il bollettino regionale, sono oggi 4.269 su 32.527 tamponi somministrati. Con il tasso di contagiosità che è del 13 percento. Nella provincia di bari i casi riportati sono 1.120, nella Bat 358, in provincia di Brindisi 395, nel foggiano 630, in provincia di Lecce 1.147, in quella di Taranto 553. Altri 40 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 26 casi la provincia di residenza non è nota. Quello che rimane costante è il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi. Sono 722 gli assistiti in area medica (-1) e 62 in terapia intensiva (-4). Ha superato abbondantemente quota 600mila il numero dei guariti. Nelle ultime 24 ore sono 5.736.