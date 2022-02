A Giovinazzo scende vistosamente il numero dei contagiati dal Covid

A distanza di undici giorni dalla precedente comunicazione, quando furono rilevati 359 casi di Covid a Giovinazzo, il numero dei positivi è sensibilmente sceso. Al 14 febbraio, data della nuova comunicazione il loro numero si è ridotto a 210 contagiati, ben 149 in meno. In questo lasso di tempo però, ad aver contratto il virus sono stati ancora 137 giovinazzesi. Tra questi 14 bambini tra 0 e 9 anni, altri 11 tra i 10 e i 19 anni. Le fasce più colpite in questo ultimo periodo sono quelle comprese tra i 30 e 60 casi con 40 nuovi casi complessivi. Segno che il virus circola ancora in maniera importante anche nella nostra città. Da inizio pandemia i casi registrati a Giovinazzo sono 2.896.