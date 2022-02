Piano Urbano di Mobilità Sostenibile: un incontro via Zoom il 22 febbraio

Si chiama Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, PUMS l’acronimo, voluto dalla Città Metropolitana di Bari. Adottato dal Consiglio metropolitano, sarà presentato ai territori locali suddivisi in tra diversi ambiti. Per Giovinazzo, che rientra nell’ambito di Corato e che include i comuni di Binetto, Bitetto, Bitonto, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Toritto, il piano sarà presentato il 22 febbraio in modalità telematica, attraverso la piattaforma Zoom dalle 15,30 alle 17. Chiunque potrà partecipare all’incontro, previa iscrizione gratuita, a seguita della quale verrà condiviso il link di connessione https://forms.gle/LfKj9DoEDpchBpX96. L’intento è quello di contribuire alla promozione della mobilità sostenibile nelle città- per tutte le informazioni è attiva la casella di posta elettronica info@pumscmbari.it –www.pumscmbari.it.