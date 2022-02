Meno di 4.500 nuovi casi e 10 decessi. Questo il bollettino della Regione

È al 12,9 percento il tasso del contagio in Puglia. Dai 34.814 test sono infatti emersi 4.498 nuovi casi. Come in tutta la quarta ondata del Covid, sono le province di Bari e Lecce a ripotare il maggior numero di contagi. Rispettivamente sono 1.264 e 1.155 in nuovi casi registrati oggi. Nelle altre province i contagiati sono 331 nella Bat, 405 nel brindisino, 726 nel foggiano e 566 nel tarantino. Continuano ad essere rilevati contagi tra i residenti fuori regione, 31, oltre a 20 casi la cui provincia di residenza non è nota. Ci sono da registrare ancora 10 decessi. Nel complesso continua a scendere il numero degli attualmente positivi, oggi sono 92.071 (-2.523), mentre rimane costante il numero dei ricoverati negli ospedali. I posti letto occupati nelle corsie ordinarie sono 727 (-10), e nelle terapie intensive 64 (-3). Sono 7.011 le persone guarite nelle ultime 14 ore.