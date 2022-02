Pulizia meccanizzata delle strade: l’amministrazione traccia un primo bilancio

C’è un primo bilancio sulla pulizia meccanizzata delle strade giovinazzesi. Soddisfatti gli amministratori comunali, così come appaiono soddisfatti i cittadini, nonostante per qualcuno sia arrivata la sanzione per aver lasciato parcheggiata la propria auto nei giorni e negli orari previsti per il passaggio del mezzo meccanico. «Ci dispiace – dicono dal comando di Polizia Municipale - Ma noi prima di elevare una multa fischiamo fino allo sfinimento proprio per evitare di farla, ma c’è ancora qualcuno che si ostina a non recepire il messaggio». Il servizio è comunque ancora in una fase sperimentale. Come aveva dichiarato il sindaco Tommaso Depalma, possono essere apportate delle modifiche anche con il concorso dei suggerimenti dei cittadini. Intanto però le multe più che essere sperimentali, sono state reali. «Siamo soddisfatti che il servizio stia andando bene e piaccia ai cittadini – è il commento di Depalma - Ci sarebbe piaciuto fare tutto senza dover sanzionare nessuno, ma purtroppo nella realtà qualche controindicazione bisogna metterla in conto. Ma vedere le immagini delle nostre strade lasciate completamente libere e ben pulite dagli operatori ci rinfranca e ci conferma che questa attività era necessaria metterla in campo in maniera decisa e convinta. Ora ci auguriamo che i giovinazzesi, cosi come stanno rispondendo bene a questa nuova modalità di pulizia stradale, ci aiutino a migliorare nel conferimento dei rifiuti e, in maniera particolare, dell’indifferenziato. Siamo certi che questo servizio sia doveroso, lo dobbiamo alla città e alla sua bellezza». Sempre in tema di sanzioni è intervenuto anche l’assessore all’Ambiente e Polizia Municipale, Salvatore Stallone. «Ci dispiace – ha detto - se i primi giorni ci sono state delle lamentele per i verbali fatti, ma era tutto prevedibile. Riuscire ad accontentare tutti è impossibile, ma vedere in queste ultime 24 ore solo pochissime macchine parcheggiate in strada significa avere quasi raggiunto l’obiettivo. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di dare ai cittadini una città sempre più pulita e sfido chiunque a dire il contrario».