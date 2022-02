È cristallizzata la situazione nei raparti Covid degli ospedali pugliesi

La situazione negli ospedali pugliesi appare cristallizzata e perfettamente in linea con le medie nazionali. Secondo il rapporto settimanale di Agens, l’agenzia che si occupa dei servizi sanitari, le corsie di medicina generale occupate dai malati Covid sono al 24 percento, quelle di terapia intensiva al 15 percento. Tradotto in numeri reali i posti letto dei primi sono occupati da 737 pazienti (-4 rispetto a ieri), i secondi da 67 assistiti (+3). Nonostante il continuo decrescere degli attualmente positivi che, come riporta il bollettino quotidiano della Regione, sono 94.594 (-1.765). Nel dettaglio odierno i nuovi casi sono 6.154 rilevati dai 41.692 test. Per un tasso che è del 14,7 percento. I nuovi casi sono suddivisi tra la provincia di Bari che ne conta 1.680, la Bat 415, la provincia di Brindisi 516, la Capitanata 1.081, la provincia di Lecce 1.559, quella di Taranto 858. Altri 28 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 16 casi la provincia di residenza non è nota. È sempre alto il numero dei decessi, oggi se ne contano 22. Sul fronte delle guarigioni sono 7.897 i dichiarati negativizzati dopo aver contratto il virus.