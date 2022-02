Il Covid rallenta la sua corsa anche nelle scuole

La curva del Covid è in discesa. Una conferma arriva anche dal monitoraggio sull’andamento della pandemia dalle scuole. Luoghi tenuti sotto stretta osservazione perché, come più volte riportato, il virus ha girato molto negli istituti scolastici. Il calo dei positivi tra i banchi di scuola è adesso certificato dalla centrale operativa della Asl Bari. Attualmente sono 887 gli alunni, studenti e personale scolastico contagiati, a fronte dei 1.103 della scorsa settimana. «Non è più la scuola primaria ad essere più colpita dal virus – si legge nel rapporto del Dipartimento di prevenzione – ma l’andamento è sostanzialmente uguale in tutti gli istituti, dovuto all’efficacia delle vaccinazioni che stanno coprendo e proteggendo anche la fascia di età 5 – 11 anni». Le classi attualmente interessate da un provvedimento di quarantena sono ridotte a 40, contro le 255 della settimana precedente «a conferma della riduzione significativa della circolazione del virus in ambito scolastico».