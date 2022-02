Covid: In Puglia 2.238 nuovi casi e 15 decessi

Il numero dei decessi, oggi 15, rimane sempre alto. Nonostante il numero dei contagiati sia in costante diminuzione. Nelle ultime 24 ore i casi riscontrati dai 27.842 test sono 2.238. Per un tasso che si attesta all’8 percento. Scendono i numeri dei contagi nelle province pugliesi con l’area metropolitana di Bari che riporta 617 nuovi contagi, la Bat 173, stesso numero per la provincia di Brindisi, la Capitanata 443, la provincia di Lecce 632 e quella di Taranto 172. Continuano a esserci casi riferiti a residenti fuori regione, sono 20 e casi la cui provincia di residenza non è nota. In questo caso sono 8. Quello che rimane costante è il numero dei ricoverati in ospedale. Nei reparti ordinari sono assistiti 741 pazienti (-1 rispetto a ieri) e in terapia intensiva 64 (+5). I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.942.