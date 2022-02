Il Giovinazzo C5 ferma la corsa della capolista Melilli

Il Città di Melilli incappa nella prima sconfitta stagionale, cadendo contro il Giovinazzo C5 al termine di una partita tirata, 3 a 2 il risultato finale. I siciliani mantengono il primato in classifica, i biancoverdi incalzano a meno 5 dalla vetta. Ad aprire le danze è il Melilli che dopo 3 minuti di gioco va in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Monaco alla prima vera occasione per i siciliani. I biancoverdi, consci delle loro possibilità reagiscono, raggiungendo il pari con Zago a 13esimo che concretizza i diversi tentativi, senza esito, dei suoi compagni di squadra. È un momento positivo per il Giovinazzo C5 che riesce a segnare ancora al 15esimo con Saponara, ma solo dopo pochi secondo il Melilli dimostra tutto il valore della prima della classe e raggiunge il pareggio con Failla. Il primo tempo si chiude con il risultato di 2 a 2, lasciando intendere che nella ripresa ci sarà vera battaglia. E le aspettative sono tutte confermate. Un errore di impostazione del portiere ospite Boschiggia, consente a Ferreira Praciano di mettere a segno al terza rete per i biancoverdi. I siciliani provano a riprendere il pareggio, con i giovinazzesi a ribattere colpo su colpo. Salgono in cattedra i due portieri, Di Capua e Boschiggia, che negano con le loro parate ai contendenti la gioia del gol. Finisce 3 a 2, i giovinazzesi possono gioire anche per aver giocato davanti al loro pubblico in un palazzetto finalmente gremito.