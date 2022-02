La curva del Covid in Puglia è in regresso

Continua la discesa dei contagi rilevati quotidianamente. Oggi i nuovi contagiati sono 3.898 emersi dai 28.467 test. Continua anche la discesa del numero complessivo dei casi, siamo a 97.068. Il tasso di positività però, rimane altalenante. Nelle ultime 24 ore si è attestato al 13,6 percento. In questo calo generalizzato i positivi rilevati nella provincia di Bari sono 964, nella Bat 302, nella provincia di Brindisi 383, nel foggiano 571, in provincia di Lecce 1,132 e in quella di Taranto 514. Altri 18 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 14 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 7 decessi. Se i nuovi contagi sono in regresso, la situazione negli ospedali continua a essere stabile con piccole variazioni quotidiane. Nelle corsie di medicina generale sono assistiti 742 pazienti (-10 rispetto a ieri), in terapia intensiva 59 (-6). Per contro continua a crescere il numero dei guariti, che nelle ultime 24 ore sono 5.776.