La Puglia vista da Sergio Rubini

La firma è prestigiosa. È quella del regista Sergio Rubini. Il lavoro è uno spot pubblicitario girato per reclamizzare le bellezze della Puglia. A promuovere la nuova campagna di comunicazione è stato l’assessore Gianfranco Lopane insieme a Pugliapromozione. Le riprese hanno coinvolto un’autentica carovana che ha girato per tutte le province pugliesi. Ancora sotto risero i contenuti dello spot pubblicitario, le riprese sono appena terminate, ma siamo sicuri, Rubini riuscirà a rendere al meglio gli scorsi di una Regione che è ai primi posti nel mondo quale meta turistica. «Non è un lavoro come gli altri – ha dichiarato il regista – è anche un lavoro per la mia terra». Per le riprese dello spot Rubini ha dichiarato anche di aver scoperto posti che non conosceva, nonostante avesse ambientato numerose sue pellicole proprio in questi territori. Come non ricordare «Tutto l’amore che c’è» film del 2000, in parte girato nel centro storico di Giovinazzo. «Raccontiamo la Puglia – ha detto il presidente Michele Emiliano – non solo per mostrare le bellezze e le unicità, ma per suscitare n sentimento». Per le riprese, il cast e i tecnici non si sono fermati neanche per la pandemia. «Stiamo lavorando – ha sottolineato l’assessore Lopane – per trovarci pronti per la prossima stagione turistica». «La Puglia- ha concluso il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale – vuole affermarsi come destinazione responsabile, affidabile e di qualità».