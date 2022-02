Meno di 100mila persone positive al Covid in Puglia

Scende in Puglia sotto quota 100mila il numero complessivo dei positivi al Covid 19. Ma ci sono ancora 4.882 nuovi casi emersi dai 32.414 test effettuati per un tasso che però risale al 15 percento. Nel dettaglio, in provincia di Bari i nuovi casi registrati sono 1.349, nella Bat 368, in provincia di Brindisi 421, in quella di Foggia 794, nel leccese 1.243, nel tarantino 669. A questi si aggiungono 25 casi riferiti a residenti fuori regione e 13 casi la cui provincia di residenza non è nota. In lieve risalita il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono 752 (+7), in altrettanto lieve discesa quello dei pazienti in terapia intensiva, 65 (-3). Si contano ancora 9 vittime per le conseguenze legate al virus. Sono in 6.438 a essere stati dichiarati guariti nelle ultime 24 ore.