Il 91 percento dei giovinazzesi ha ricevuto la terza dose del vaccino

Nella settimana tra il 30 gennaio e il 6 febbraio, il numeri dei contagiati dal Covid a Giovinazzo hanno subito un rialzo. Sono infatti 217 i casi registrati in quei sette giorni, in controtendenza rispetto alle città limitrofe che fanno invece registrare una decrescita più o meno accentuata. Complessivamente, nella provincia di Bari, la curva del virus arretra, contemporaneamente sale quella dei vaccinati. In particolare a Giovinazzo il 91 percento della popolazione vaccinale si è sottoposta anche alla terza dose del vaccino. Raggiungendo quasi le percentuali, sono il 95 percento, di quanti hanno ricevuto le prime due somministrazioni. Confermandosi come la città più vaccinata della provincia. Solo un paio di centinaia di persone non sono ancora vaccinate.