Ancora 14 decessi e 4.952 nuovi casi di Covid in Puglia

Scende a poco più di 100mila il numero degli attualmente positivi al Covid 19 in Puglia. Ma si contano ancora 14 decessi. I dati odierni dicono che dai 45.270 test somministrati, ancora 4.952 sono risultati positivi. Per un tasso che è del 10,9 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 1.332, nella Bat 385, in provincia di Brindisi 445, in quella di Foggia 827, nel leccese 1.340, nel tarantino 578. Altri 33 casi sono fuori regione, per altri 12 casi la provincia di residenza non è nota. Ancora piccole variazioni sul fronte dei ricoverati. Sono 745 (-3) i pazienti assistiti nei reparti ordinari, 68 quelli in terapia intensiva. Un numero quest’ultimo che è invariato rispetto a ieri. Come da diversi giorni le buone notizie arrivano dalle guarigioni che nelle ultime 24 ore sono state 5.954.