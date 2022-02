Troppi i giovani laureati che dalla Puglia si sono trasferiti all’estero

Per troppo tempo in Italia si è parlato di immigrati, di flussi accettabili o meno per il nostro Paese. Poco invece si è parlato di emigrazione. Dall’Italia verso i Paesi esteri. E a partire sono essenzialmente i neo laureati, ragazze e ragazzi che hanno conseguito professionalità nelle nostre università e che adesso arricchiscono con il loro sapere le nazioni che li ospitano. È un fenomeno in corso da diversi anni ormai.

Secondo uno studio condotto dalla Cgil, solo in Puglia, tra il 2002 e il 2020, circa 90mila persone hanno eletto la loro residenza all’estero. E 470mila persone si sono trasferite in altre regioni d’Italia. Quasi tutti laureati, come dicevamo, con numeri che appaiono impietosi: dal solo Politecnico di Bari il 41 percento dei laureati ha trovato lavoro in altre regioni o al di fuori dei confini nazionali. Quei giovani pugliesi che invece trovano lavoro in questa regione, devono accontentarsi per lo più di lavori precari o a tempo determinato. Come riporta la Cgil, nel primo semestre del 2021, e questo è l’ultimo dato disponibile, a trovare occupazione sono stati 538mila giovani, di questi 446mila a tempo determinato. E a perderlo il lavoro, nello stesso periodo, sono stati in 391mila. Per tutti si trattava di lavoro a tempo determinato, per un periodo da 1 a 3 mesi.

A tutto questo si aggiungono le crisi aziendali in atto con altre centinaia di posti di lavoro a rischio. E a patirne maggiormente sono le donne, il cui tasso di occupazione è fermo al 32,5 percento. Come invertire la tendenza? Secondo la Cgil «alla Regione manca una idea di sviluppo, una visione strategica, una regia e una coerenza d’insieme degli interventi». Soprattutto adesso che sono in arrivo i fondi del PNRR, grazie ai quali si promette sviluppo, crescita e buona occupazione. La ricetta della Cgil è quella «della regia che rispetti vocazioni e determini omogeneità territoriale degli interventi, per non lasciare i territori a contendersi questo o quell’investimento di una multinazionale.

Serve monitorare che al Sud arrivi davvero il 40 percento delle risorse, considerato che delle 187 linee di investimento del Piano, 122 non hanno indicazione di vincolo territoriale. La mera elencazione delle risorse senza legarle a progettualità che ricadono sul territorio serve a poco». Ma è anche necessario che gli enti locali si siedano ai tavoli di concertazione con idee chiare e progetti per i loro territori. Non è più tempo di aspettare che tutto cada dall’alto.