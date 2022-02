Da oggi niente più mascherine all’aperto

A partire da oggi non vige più l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Ma rimane l’obbligo di portarle con se, visto che riamane la disposizione di indossare le protezioni per bocca e naso nei luoghi chiusi e se si verificano assembramenti. Almeno fino al 31 marzo, cioè fino a quando rimane in vigore lo stato di emergenza. L’obbligo a non indossare le mascherine in situazioni di affollamento non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 anni, alle persone che possono attestare patologie o disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo e per la pratica sportiva. La nuova ordinanza è stata emanata dal Ministero della Salute, visto il decrescere della circolazione del Covid in tutte le regioni d’Italia e indipendentemente dai colori attribuiti alle singole regioni.