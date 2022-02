Covid: Altri 21 decessi e 5.778 contagiati

Rimane sempre alto il numero dei decessi legati alle complicanze del Covid 19. Il bollettino odierno della Regione oggi ne riporta 21, oltre a 7.778 nuovi casi rilevati da 40.824 test. Per un tasso che risale al 14 percento. Nella provincia di Bari i nuovi contagiati sono 1.600, nella Bat 408, nella provincia di Brindisi 579, in Capitanata 936, in provincia di Lecce 1.482 e in quella di Taranto 717. Altri 35 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 21 casi la provincia di residenza non è nota. Continua la discesa degli attualmente positivi, sono 101.544 (886 in meno rispetto a ieri), di questi 748 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+1), e 68 in terapia intensiva (+1). Continua ad essere più alto il numero dei guariti rispetto ai nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati in 6.643 a risultare negativizzati.