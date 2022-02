Creare una impresa, il percorso di formazione organizzato dalla Diocesi

Un percorso di formazione per aspiranti imprenditori. È quello che l’équipe diocesana del Progetto Policoro, insieme alla Pastorale giovanile, ha organizzato rivolgendosi ai giovani tra i 18 e i 35 anni delle città della Diocesi Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo. «Imprenditori si nasce o si diventa?» il titolo del corso che prenderà il via il 19 febbraio e che prevede, fino a giugno, 30 ore di lezioni teoriche e momenti laboratoriali. L’intento, gli incontri sono gratuiti, è quello di imparare a strutturare al meglio un progetto di autoimprenditorialità, con un approccio al mondo del lavoro valorizzando il senso etico e la dignità come base delle scelte professionali. L’intero percorso sarà coordinato dalla esperta di formazione e orientamento, Cinzia Gangale, e vedrà gli interventi di esperti con attività di gruppo e condivisione. Tutti gli incontri, 10 in tutto, si terranno presso il Seminario Vescovile a Molfetta dalle 16 alle 19. Le iscrizioni e le informazioni, entro il 12 febbraio, all’indirizzo mail: diocesi.molfetta@progettopolicoro.it.