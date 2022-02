In discesa il numero complessivo dei positivi in Puglia

Altri 18 decessi e 4.944 positivi su 41.383 test. Per un tasso che sfiora il 12 percento. Questo riporta il bollettino odierno della Regione, che attribuisce alla provincia di Bari 1.374 nuovi casi, alla Bat 330, alla provincia di Brindisi 456, alla provincia di Foggia 852, al leccese 1.278, al tarantino 587 casi. Altri 28 contagiati sono residenti fuori regione, e per ancora 39 casi la provincia di residenza non è nota. Appare in decisa discesa il numero complessivo dei positivi al virus con 2.436 contagi in meno rispetto a ieri, mentre continua a essere altalenante, con piccole variazioni, il numero dei ricoverati in ospedale. Sono infatti 747 gli assistiti nelle corse ordinarie (+15) e 67, come ieri, gli ammalati in terapia intensiva. Galoppa, se così si può dire, il numero dei guariti che, nelle ultime 24 ore sono 7.362.