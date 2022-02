La regione istituisce il fondo di sostegno per i caregiver familiari

«Mi preme informare tutti che a brevissimo verrà pubblicato dalla Regione Puglia l’avviso pubblico per accedere al Fondo per il sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare». Così ha affermato l’assessore ai Servizi Sociali Michele Sollecito che annuncia lo stanziamento di risorse economiche da parte della Regione per la creazione di un fondo di sostegno del ruolo di cura e assistenza a favore delle famiglie che si prendono cura dei loro congiunti con patologie importanti. Il fondo, che avrà una dotazione di oltre 4 milioni e mezzo di euro, sarà erogato attraverso gli Ambiti territoriali per prestazioni come l’acquisto di una polizza assicurativa per rischio infortuni/responsabilità civile collegata all’attività di cura; l’acquisto di prestazioni sociali (assistenti familiari); l’acquisto di prestazioni di sollievo presso centri diurni e semiresidenziali; altri interventi rivolti a supportare il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Agli ambiti territoriali è demandato il compito di approntare un registro dei caregiver familiari delle persone in condizione di gravissima disabilità, nella prospettiva di avviare una prima ricognizione utile anche a programmare interventi efficaci. Come disciplina la legge 205 del 2017, la figura del carevegir familiare è la persona che assiste e si prende cura del congiunto, fino al secondo grado di parentela, che non sia autosufficiente a causa di malattia, infermità o disabilità, croniche o degenerative, riconosciuto come invalido e bisognoso di assistenza globale. Ai fini della corretta trasmissione della domanda che potrà avvenire a seguito di successiva pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui verrà fornita adeguata e diffusa pubblicizzazione, gli utenti dovranno essere provvisti di credenziali SPID Livello 2 e Attestazione ISEE ordinario in corso di validità necessari al fine di generare il proprio Codice Famiglia. Tutte le informazioni relative al bando saranno consultabili al link https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/FondoCaregiver.