Più di 9mila casi e 33 decessi oggi in Puglia

Altri 33 decessi per Covid in Puglia. Ma avverte il bollettino regionale, 20 sono relativi alle ultime 24re, gli altri sono riconteggi. Intanto altri 9.289 pugliesi si sono contagiati. Dato rilevato dai 56.629 test somministrati, che portano il tasso al 16,4 percento. I nuovi casi sono ripartiti tra l’area metropolitana di Bari che ne conta 2.603, la Bat 735, la provincia di Brindisi 763, quella di Foggia 1.465, il leccese 2.438, il tarantino 1.199. Ci sono poi 55 casi riferiti a residenti fuori regione e altri 31 casi la cui provincia di residenza non è nota. Qualche variazione in positivo si avverte sul fronte degli attualmente positivi. Il loro numero complessivo è sceso a 104.866 (1.128 in meno rispetto a ieri), di cui 732 (-18) ricoverati nelle corsie di medicina generale e 67 (-3) in terapia intensiva. Nonostante l’incremento dei casi osservato oggi, il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi contagi. Sono infatti 10.384 i pugliesi negativizzati nelle ultime 24 ore.