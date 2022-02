Niente fiori per San Valentino

Pochi fiori per la festa degli innamorati. Troppo alto il costo dell’energia per tenere al caldo le serre. Per questo i florovivaisti hanno deciso di ridurre, se non interrompere le loro produzioni. Sta succedendo nell’intero distretto che in provincia di Bari fa capo a Terlizzi, e che comprende i territori di Giovinazzo, Molfetta. Ruvo, Canosa e Bisceglie. Stessa realtà per i distretti florovivaistici del Salento. «L'insostenibile rincaro dei costi di produzione per i florovivaisti – denuncia il presidente della Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - arriva proprio a ridosso di un periodo in cui per molte aziende si realizza oltre il 75% del fatturato annuale». Il costi di luce e gas è schizzato alle stelle, e di conseguenza è salito il costo dei fertilizzanti, degli imballaggi e della carta. Con tempi di consegna dei materiali che si sono allungati al punto di essere diventati di difficile reperimento. «In altri settori si cerca di concentrare le operazioni colturali nelle ore di minor costo dell'energia elettrica – fa sapere la Coldiretti regionale - le imprese florovivaistiche non possono interrompere le attività pena la morte delle piante o la mancata fioritura, soprattutto in quelle serre dove era già partito il riscaldamento». Per questo molti florovivaisti hanno deciso di portare le piante e fiori al freddo, per mandarle in una sorta di letargo e abbassare così i costi di gestione delle loro aziende.