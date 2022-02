Pulizia meccanizzata delle strade e multe: un binomio

È partita la pulizia meccanizzata delle strade, e sono piovute le prime multe. Quei proprietari di auto che hanno lasciato le proprie vetture parcheggiate nelle zone interessate dal passaggio del mezzo meccanico usato per la pulizia stradale, si sono visti comminare una sanzione di poco superiore a 29 euro. Sarà stata sicuramente la polizia locale a elevare le sanzioni, con gli agenti che hanno anticipato il passaggio del mezzo meccanico. Un servizio in più per gli uomini in divisa che, guardando gli orari previsti per la pulizia meccanizzata, avranno sicuramente anticipato l’inizio del loro turno di lavoro. Fatto sta che gli abitanti delle varie zone di Giovinazzo dovranno di volta in volta cercare, e non sarà facile, parcheggi alternativi e cambiare le loro abitudini per non incappare in continue sanzioni che potrebbero essere evitate con una diversa organizzazione del servizio.