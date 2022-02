Risale il numero dei contagiati dal Covid a Giovinazzo

Torna a risalire il numero dei positivi a Giovinazzo. Il numero al 2 febbraio è di 359 casi, 19 in più rispetto al 30 gennaio, data del precedente rilevamento. Con 129 nuovi contagi registrati in tre giorni. La maggior circolazione del virus si registra tra i bambini e gli adolescenti con 23 casi tra 0 e 9 anni e 37 casi tra 10 e 19 anni. In misura minore, ad eccezione degli ultranovantenni, anche tutte le altre fasce d’età sono toccate dal contagio. Non si hanno per fortuna notizie di ricoveri in ospedale, segno che questa ondata del Covid sta colpendo in maniera più «leggera» con i contagiati che non presentano sintomi o ne presentano pochi. Per questi ultimi le cure a casa appaiono sufficienti per superare la malattia.