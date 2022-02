Non capitozzate gli alberi: l’appello dell’associazione Amici per l’ambiente

Il forte vento che per circa mezz’ora ha spirato su Giovinazzo, ha fatto temere per la stabilità degli alberi, soprattutto per quelli indeboliti dalla cattiva manutenzione del verde. O meglio per la diffusa pratica della capitozzatura delle chiome. Una pratica che, come fa sapere l’associazione Amici dell’ambiente attraverso una lettera inviata al Comune e regolarmente protocollata, è stata vietata dal Ministero per l’Ambiente con proprio decreto, già dall’aprile del 2020. Perché tale soluzione di potatura altro non fa che indebolire le radici degli alberi, rendendoli nel tempo instabili e a rischio crollo. L’associazione presieduta dal Giovanni Volpicella, si rivolge direttamente al sindaco e ai tecnici comunali, perché invitino l’azienda che si sta occupando della manutenzione del verde pubblico a «non arrecare ulteriori danni agli alberi già notevolmente danneggiati e di tutelare il patrimonio arboreo nel rispetto delle normative in vigore».