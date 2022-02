È partito il servizio di pulizia meccanizzata delle strade

È iniziato il servizio di pulizia meccanizzata delle strade di Giovinazzo a cura di Impregico. Per il momento il servizio sarà in via sperimentale e verrà effettuato due volte al mese. Ai cittadini è chiesto di non parcheggiare le proprie auto nelle strade interessate nei giorni previsti dalla pulizia come indicato dai cartelli stradali apposti in tutte le zone della città. E per valutare l’efficacia del servizio, l’amministrazione comunale organizzerà degli incontri di quartiere. Una occasione per i cittadini per indicare eventuali criticità e segnalazioni. Criticità e segnalazioni che potranno essere comunque comunicate via mail all’indirizzo sindaco@comune.giovinazzo.ba.it, oppure recandosi all’Urp a piano terra del Municipio. «Sappiamo che potranno esserci delle criticità durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia - commenta il sindaco Tommaso Depalma - Per questo abbiamo deciso di monitorare la situazione in questa prima fase e nei giorni seguenti. Inoltre, comunicheremo alcune date per gli Incontri di Quartiere dal vivo così da ascoltare i cittadini e raccogliere le loro osservazioni».