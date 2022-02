Stabile la situazione nei reparti Covid degli ospedali pugliesi

Rimangono stabili i ricoveri negli ospedali pugliesi dei pazienti Covid. Sono 750 i posti letto occupati nei reparti ordinari (-1 rispetto a ieri) e 70, come nelle 24 ore precedenti gli assistiti nelle terapie intensive. Stabile anche il numero degli attualmente positivi che rispetto a ieri aumentano di 2 unità, per complessivi 195.994 casi registrati. In discesa il numero dei nuovi contagi, come succede per ogni fine settimana, con il loro numero che si attesta a 2.345 casi su 31.744 test, per un tasso che scende al 7,3 percento. Nel dettagli i casi registrati oggi sono 706 in provincia di Bari, 187 nella Bat, 193 in provincia di Brindisi, 375 in Capitanata, 645 in provincia di Lecce e 209 in quella di Taranto. Altri 17 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 13 casi la provincia di residenza non è nota. Sono 4 i decessi registrati oggi per complicazioni legate al Covid 19. Confort, da ormai diversi giorni, il numero dei guariti che supera quello dei nuovi contagi. Oggia risultare immunizzati sono in 2.289.