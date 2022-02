Confartigianato: Il «Sostegni ter» danneggia cittadini e imprese

Il Decreto «Sostegni ter», già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce una forte restrizione al sistema della cessione del credito nelle operazioni legate alle agevolazioni previste per la riqualificazione edilizia ed energetica degli immobili. Limitazioni che hanno indotto la Confartigianato a lanciare l’allarme. Per questo il presidente dell’associazione di categoria, Francesco Sgherza, ha deciso di scrivere al Presidente della Regione, Michele Emiliano e ai Prefetti delle province Bari, Bat e Brindisi. «Se non viene stralciato l’art. 28 – scrive Sgherza - il rischio è che si blocchino cessioni del credito già accordate con gravi ripercussioni finanziarie per le imprese, ma anche per i privati che contavano di eseguire lavori sulle loro abitazioni confidando nelle cessioni del credito anche con sconto in fattura». Già il settore si trova ad affrontare ripercussioni gravi connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime e al difficile approvvigionamento, ora rimane disorientato dalla norma che cambia in corsa le regole del gioco. Come afferma il presidente provinciale di categoria, Michele Cirrottola, «la situazione risulta particolarmente pesante per quelle imprese che hanno garantito ai cittadini lo sconto in fattura o la cessione del credito. Ora si trovano in difficoltà, se non nella impossibilità di cedere al loro volta il credito, con ripercussioni negative sui flussi di cassa e sulla programmazione aziendale». Di qui la richiesta, attraverso la lettera inviata al Presidente della Regione e ai Prefetti di sollecitare il Governo nazionale attraverso lo strumento della Conferenza delle Regioni. «Lo sviluppo e la sostenibilità – scrive Sgherza - oltre a rappresentare un interesse nazionale, crediamo rappresentino l’interesse di ogni comunità locale, nel modo che noi abbiamo di intenderla, fondata sulla sostenibilità sociale, economica e ambientale».