Covid in Puglia: Altri 5.146 casi e 4 decessi

Continua a scendere il numero delle persone che in Puglia sono risultate positive. Attualmente sono 105.942, con 5.156 casi registrati oggi, rilevati da 40.801 test. Per un tasso che è del 12,6 percento. I nuovi positivi sono 1,447 nella provincia di Bari, 408 nella Bat, 518 in provincia di Brindisi, 740 in quella di Foggia, 1.317 nel leccese e 652 nel tarantino. Altri 42 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 22 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 4 decessi, mentre negli ospedali sono assistiti 751 pazienti in area medica (-2) e 70 in terapia intensiva (+4). Sono 7.212 i guariti nelle ultime 24 ore.