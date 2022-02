3mila posti a rischio nell'area metropolitana di Bari, sindacati in piazza

A fronte delle numerose vertenze che stanno interessando il tessuto economico dell’area metropolitana barese, sempre più segnata da crisi e notizie di esuberi e licenziamenti, i sindacati Cgil, Cisl e Uil si sono ritrovati questa mattina in piazza della Libertà a Bari, in una sorta di 'manifestazione - conferenza stampa' per lanciare l'allarme sulla crisi occupazionale e del lavoro a Bari.

Trentanove - hanno evidenziato i sindacati - sono le vertenze già aperte nell'area metropolitana di Bari, nonostante la Puglia registri un aumento del pil del 6,4%, con 50 mila disoccupati e altri tremila posti di lavoro. "Qualcosa non torna, se all'aumento della produttività corrisponde un calo dell'occupazione, un aumento dei contratti precari, della cassa integrazione e del lavoro nero", hanno evidenziato i rappresentanti delle segreterie provinciali e regionali di Cgil, Cisl e Uil. Insieme a loro, i lavoratori delle aziende che in queste settimane hanno annunciato tagli ed esuberi.

"Non abbiamo più voglia di subire i numeri drammatici sulla perdita dei posti di lavoro - ha detto Gigia Bucci, segretaria generale Cgil Bari - Vogliamo lanciare un nuovo protagonismo su questo territorio e un patto sociale per il lavoro. Pensiamo che Bari abbia tutte le carte in regola per governare questo processo di transizione, cercando di fissare condizioni certe rispetto all'equità sociale e alla giusta distribuzione delle opportunità. Le transizioni invece oggi stano solo determinando esuberi, perdita di posti di lavoro".

"Abbiamo bisogno di capire come verranno gestite le risorse del Pnrr - ha aggiunto Giuseppe Boccuzzi, segretario Cisl Bari - , affinché si incanalino verso investimenti duraturi, efficaci e strategici che possano dare più occupazione".

"L’iniziativa di oggi - hanno evidenziato - è solo l’inizio di una grande mobilitazione per difendere il lavoro in un territorio che sta macinando licenziamenti ed esuberi in maniera drammatica. Purtroppo la provincia di Bari segue una tendenza terribile che accomuna tutta la Puglia, che solo nelle ultime settimane ha generato migliaia di possibili posti di lavoro persi. Non possiamo più tollerare questo atteggiamento da parte di aziende che spesso percepiscono fondi pubblici, non siamo più disponibili a inutili viaggi della speranza al Ministero dello Sviluppo, non possiamo più accettare l’immobilismo della politica davanti a questo fenomeno che sta togliendo il futuro a tante famiglie."